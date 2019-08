Tusk haalt uit naar Johnson

De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk haalt op Twitter uit naar de Britse premier Boris Johnson. “Wie zich tegen de backstop verzet en geen realistische alternatieven voorstelt, steunt in feite een nieuwe harde grens”, zegt Tusk. De uithaal is een reactie op de brief waarin Johnson de noodoplossing voor de Ierse grenskwestie opnieuw onderuit haalt. Boris Johnson stuurde Donald Tusk gisteren een brief waarin hij opnieuw vraagt om de backstop te schrappen. Dat onderdeel uit het echtscheidingsakkoord dat nog door voorganger Theresa May is onderhandeld, bepaalt dat het volledige Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de EU blijft als er tegen eind 2020 geen betere oplossing is om de herinvoering van grenscontroles tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland te vermijden. Johnson wil daar niet van weten, omdat een land in de douane-unie geen eigen vrijhandelsakkoorden kan sluiten. Hij stelt “alternatieve regelingen” voor, maar wat die dan precies inhouden, preciseert hij niet.

De Europese leiders blijven er intussen bij dat de backstop absoluut nodig is. Dat herhaalde president Donald Tusk vandaag nog eens. “De backstop is een verzekering om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden tenzij en tot wanneer er een alternatief is gevonden.” De Pool haalt daarbij ook hard uit naar Johnson en zijn regering. “Wie zich tegen de backstop verzet en geen realistische alternatieven voorstelt, steunt in feite een nieuwe harde grens. Zelfs als ze dat niet toegeven”, zegt Tusk.







Ook de Europese Commissie reageerde deze middag kort op Johnsons schrijven. “We nemen akte van de brief en delen de reactie van president Tusk”, zei woordvoerster Natasha Bertaud. “De Commissie verwelkomt het engagement van Groot-Brittannië voor een ordelijke exit, maar de brief bevat geen legale, operationele oplossing om de terugkeer van een harde grens op het Ierse eiland te vermijden. Hij preciseert niet wat de alternatieven zouden kunnen zijn, en in feite erkent hij dat er geen garantie is dat dergelijke alternatieven operationeel zouden zijn tegen het einde van de overgangsperiode.”

De Commissie blijft wel bereid om “constructief samen te werken binnen het mandaat”, herhaalde Bertaud. “We blijven beschikbaar als het Verenigd Koninkrijk wil praten.”

bron: Belga