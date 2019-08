Raad van Europa op de hoogte van nieuw wetsontwerp over Belgische staatsgeheimen

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) en de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) hebben het zogenaamde ‘platform voor de versterking van de bescherming van de journalistiek en de veiligheid van de journalisten’ van de Raad van Europa op de hoogte gebracht van het wetsontwerp dat de onthulling van ‘geclassificeerde overheidsinformatie’ ruimer wil bestraffen. Dat staat vandaag te lezen op de website van de instelling met zetel in Straatsburg. De Vlaamse (VVJ) en de federale (AVBB) verenigingen van beroepsjournalisten uitten vorige week al hun ongerustheid over het wetsontwerp dat werd aangebracht door vicepremier Didier Reynders. Het wetsontwerp dreigt te leiden tot strafrechtelijke vervolging van journalisten en klokkenluiders, luidde het.

“De bepalingen zijn zo breed geformuleerd dat ze ook alle journalisten treffen die nog over het werk van de veiligheidsdiensten berichten. Klokkenluiders zijn op basis van de voorgestelde tekst even goed aangeschoten wild. Levert elke publicatie over vertrouwelijke veiligheidszaken journalisten en hun bronnen voortaan een boete op van 5.000 euro? Of ontsnappen die diensten straks gewoon aan elke journalistieke en democratische controle?”, wierp de VVJ op.







Het document in kwestie werd begin mei in de ministerraad in een eerste lezing goedgekeurd. Het werd nog niet onderzocht door het parlement maar is gepubliceerd door de Raad van State, die er in juni haar advies over uitbracht.

Zowel de Raad van State als het Toezichtscomité voor de inlichtingendiensten (Comité I) hebben de regering in afzonderlijke adviezen gewezen op het grote risico voor onder meer de vrijheid van uitdrukking en van informatie.

De AVBB vroeg om aan het wetsontwerp een paragraaf toe te voegen opdat de verspreiding van vertrouwelijke informatie niet bestraft zou worden van zodra de auteur handelt met informatiedoeleinden en “met het doel het algemeen publiek belang te beschermen”.

Het kabinet van vicepremier Reynders liet intussen weten dat rekening zal worden gehouden met de bedenkingen van de Raad van State en het Comité I. De IFJ en EFJ hebben desondanks besloten om de Raad van Europa in te lichten. Eén van de missies van de instelling is te waken over de persvrijheid op het Europese continent.

bron: Belga