Klimaatactiviste Greta Thunberg viert verjaardag schoolstakingen: “zullen doorgaan”

De Zweedse tiener en klimaatactiviste Greta Thunberg heeft dinsdag de eerste verjaardag van haar schoolstaking gevierd. Ze deed dat aan boord van het schip waarmee ze op weg is naar New York. “Eén jaar geleden ben ik begonnen met de schoolstaking voor het klimaat aan het Zweedse parlement, gewoon omdat iets moest gedaan worden. Dat ben ik iedere vrijdag blijven volhouden aan de zijde van miljoenen anderen. En we gaan door zolang het nodig is”, tweette ze vanop de boot.

Het activisme van Greta Thunberg heeft veel andere jongeren in Europa en daarbuiten geïnspireerd. De jongeren vragen actie tegen klimaatverandering, onder de slogan ‘Fridays for Future’.

In de VS wil Thunberg de klimaattop op 23 september in New York bijwonen, in de marge van de Algemene Vergadering van de VN. Ook wil ze klimaatprotest bijwonen op 20 en 27 september. De zestienjarige weigert te vliegen, vanwege de CO2-uitstoot die de luchtvaart veroorzaakt.

