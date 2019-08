Duitse politie laat website over explosieven platleggen

De Duitse politie heeft bij een grootschalige actie tegen cybercriminaliteit het onlineplatform xplosives.net offline gehaald. De agenten zijn bij de operatie niet enkel in negen van de zestien Duitse staten, maar ook in Litouwen en Kroatië in actie gekomen. Ongeveer duizend politieagenten voerden vandaag vanaf 4.30 uur ’s ochtends huiszoekingen uit bij 22 verdachten, die tussen 17 en 55 jaar oud zijn. Bij de operatie werden drugs en explosieven in beslag genomen. Geen enkele verdachte werd aangehouden, omdat er geen sprake lijkt van vluchtgevaar.

Ook de server van de website werd in beslag genomen, zegt Uwe Lührig, die als hoofd van de politie van Göttinger de actie coördineerde.







Op de website xplosives.net werden instructies gegeven voor de bouw van wapens en explosieven van militaire kwaliteit. De site, die al sinds 2006 online was, was voor iedereen toegankelijk en telde vorig jaar 360 actieve leden. Het onderzoek naar de website was in september van start gegaan.

“Er was geen duidelijke politieke achtergrond die we konden vaststellen”, zegt Lührig over het webplatform. Wel werden er competities voor het bouwen van bommen georganiseerd.

bron: Belga