Deceuninck – Quick-Step trekt met Stybar en Gilbert naar Spanje

Deceuninck – Quick-Step heeft vandaag zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje, die 24 augustus start in Torrevieja. De Belgische wielerploeg rekent in de Vuelta op Philippe Gilbert, die volgend jaar de overstap naar Lotto Soudal maakt. Gilbert krijgt de steun van de 22-jarige Nederlander Fabio Jakobsen, die zijn debuut in een grote ronde maakt. Ook Eros Capecchi, James Knox, Rémi Cavagna en Tim Declercq verdedigen de kleuren van Deceuninck – Quick-Step, net als de Argentijnse kampioen Maximiliano Richeze en Zdenek Stybar. De Tsjech won dit jaar de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Harelbeke.

“We hebben een goede mix van jong talent en ervaren renners”, legt sportdirecteur Wilfried Peeters uit. “Ons doel is ritzeges. Jakobsen maakt zijn debuut in een grote ronde en we hopen dat hij met de hulp van Richeze zijn kans kan gaan in de sprints. Knox mag het dag per dag bekijken en zich in de bergen laten opmerken, terwijl Cavagna dit jaar ook al veel goeds heeft laten zien. Declercq is het werkpaard in het peloton, en Capecchi kan onze youngsters bijstaan. Stybar en Gilbert weten tot slot uiteraard als geen ander hoe een rit te winnen.”







De Vuelta eindigt 15 september in Madrid. De Brit Simon Yates won de voorbije editie.

bron: Belga