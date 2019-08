Champions League – Club Brugge gaat op een diefje winnen in Linz

Club Brugge heeft dinsdagavond een uitstekende uitgangspositie veroverd in de heenwedstrijd van de play-offronde van de Champions League. Blauw-zwart won in Oostenrijk met 0-1 bij LASK Linz. De thuisploeg was in grote delen van de wedstrijd de betere ploeg, maar kon niet scoren. Club profiteerde, en triomfeerde dankzij een discutabel strafschopdoelpunt van Hans Vanaken. Linz begon furieus aan de partij en diepe spits Klauss kopte na nauwelijks vier minuten een hoekschop pardoes tegen de paal. Blauw-zwart hapte naar adem, maar kreeg na tien minuten wat meeval. Openda – de verrassing uit de hoge hoed van Clement – werd in de zestien aangetikt door Pogatetz en ref Marciniak wees naar de stip. De snelle aanvaller van Club Brugge leek bij het bekijken van de beelden voorafgaand wel nipt – maar duidelijk – buitenspel te staan, maar de aanwezige VAR vond dat onvoldoende om de elfmeter niet te laten doorgaan. Hans Vanaken trok zich niets van de heisa aan en ramde de 0-1 hard voorbij Linz-doelman Schlager. Linz bleef ook na de 0-1 de bovenliggende partij en halverwege de eerste helft devieerde Deli een voorzet van Ranftl tegen de paal. De Oostenrijkers monopoliseerden de bal en Club kon geen enkele keer meer dreigen voor de pauze.

De Bruggelingen kwamen na rust wel scherp uit de kleedkamers. Openda dwong Pogatetz bijna tot een tweede strafschopfout en Okereke trapte van dichtbij op Schlager. De hemelssluizen waren intussen opengegaan in Oostenrijk en het moeilijke veld verhinderde veel kansen. Rits trapte in de zondvloed van buiten de zestien een halve meter naast. In het slot mocht ook miskoop Rezaei nog invallen. Hij leek in de slotminuut van de reguliere speeltijd op weg naar de 0-2, maar faalde jammerlijk. Aan de overkant leverde een Oostenrijks slotoffensief niets meer op. Raguz en invaller Otubanjo misten nog mogelijkheden. Het bleef 0-1, een mooie uitgangspositie voor Club Brugge dat volgende week woensdag Linz op Jan Breydel ontvangt voor de terugwedstrijd.

bron: Belga