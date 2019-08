Brusselse brandweer redt ooievaar in Neder-over-Heembeek

De Brusselse brandweer is afgelopen namiddag uitgerukt om een ooievaar te redden die in de problemen was gekomen op de hoek van de Ransbeekstraat en de Tyraslaan in Neder-over-Heembeek. Het dier zat vast aan een verlichtingspaal met een plastic band die gebruikt wordt om kartonnen dozen af te sluiten. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Met een luchtladder konden de brandweerlui het gewonde dier bevrijden uit zijn benarde situatie.

Na de interventie werd de vogel opgehaald door het vogelopvangcentrum van Malderen. “Van de baby die het dier vervoerde, was evenwel geen spoor”, verklaarde de woordvoerder van de brandweer nog met een kwinkslag.







bron: Belga