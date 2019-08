Boris Johnson vangt nu al bot in Berlijn

Eén dag voor zijn bezoek aan Berlijn krijgt de Britse premier Boris Johnson het deksel al op de neus. Het brexitakkoord en de bijbehorende Ierse backstop staan niet ter discussie, liet de Duitse Bondskanselier Angela Merkel vandaag weten vanuit Rejkjavik. De Britse premier Boris Johnson trekt morgen naar Berlijn voor een overleg met de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. Een dag later is de Franse president Emmanuel Macron aan de beurt. Enige punt op de agenda: de brexit. Johnson wil zijn land op 31 oktober uit de Europese Unie leiden, het liefst met een akkoord maar als het moet ook zonder. Van het huidige akkoord, dat nog onder voorganger Theresa May is onderhandeld, wil hij niets weten. Vooral de backstop – het vangnet dat nieuwe grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden – is hem een doorn in het oog. De Europese Unie is echter niet bereid te heronderhandelen, en dus probeert de Britse premier het met de regeringsleiders van Frankrijk en Duitsland.

Merkel gooit de deur echter al min of meer dicht. “Wanneer we een praktische regeling gevonden hebben die het Goede Vrijdagakkoord respecteert en de grenzen van de interne markt definieert, hebben we de backstop niet meer nodig”, zei ze in de marge van een onderhoud met de Scandinavische landen in Rejkjavik. “We kunnen natuurlijk over praktische oplossingen nadenken, en we kunnen die ook op korte termijn vinden. Maar voor die tijd kunnen we het echtscheidingsakkoord niet openbreken”, was ze duidelijk.







Ook bij Macron moet Johnson wellicht niet op veel flexibiliteit rekenen. De Franse president staat sowieso al te boek als ongeduldig wanneer het op de Britse houding in het brexitdossier aankomt. Op de Europese top in april drong hij aan op een kort uitstel van de brexit, maar de Britten konden alsnog de datum van 31 oktober uit de brand slepen. De Franse president benadrukt sindsdien dat 31 oktober de voor de Britten de “allerlaatste kans” is.

Merkel lijkt achter de Franse leider te staan. De 27 lidstaten blijven verenigd in het standpunt, zei ze. “Het is aan Groot-Brittannië om te beslissen welke weg het uit wil.”

bron: Belga