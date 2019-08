Vrouw vermoordt vader met hamburger en werkt zijn lichaam weg in beton

Een Amerikaanse vrouw heeft levenslang gekregen nadat ze haar vader vergiftigde met een hamburger en hem vervolgens in beton wegwerkte onder zijn huis.

De verschrikkelijke feiten dateren van december 2017. Dayna Jennings (45) uit Denver (Colorado) liet haar vader toen een hamburger opeten waarin een hoge dosis acepromazine zat, een kalmeringsmiddel voor dieren.







De 69-jarige man, William Mussack, raakte 15 uur lang bewusteloos, maar kon nog een sms sturen naar zijn zoon Brian waarin hij schreef dat hij vermoedde dat zijn dochter hem gedrogeerd had. Jennings liet de familieleden echter weten dat alles in orde was met hun vader.

Rottende geur

Drie weken lang hoorden de familieleden niets meer van hem, dus sloegen ze alarm. De politie deed een huiszoeking en merkte een rottende geur in het huis op. Jennings legde uit dat dat door een verstopte wc kwam, en dat haar vader op vakantie was met zijn vriendin.

De politie trof in de kruipkelder recentelijk gestort beton aan en liet dat onderzoeken door een forensisch team. Daar vonden ze het levenloze lichaam van William Mussack terug. Jennings werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.