Vrijpartij op balkon eindigt niet in hoogtepunt

Een vrijpartij op een balkon tussen een 30-jarige Brit en een 28-jarige vrouw uit Canada heeft niet het gewenste einde opgeleverd. In plaats van te eindigen op een hoogtepunt, eindigden de twee lager dan toen ze begonnen. 3,5 meter om precies te zijn, want de geliefden vielen tijdens het vrijen naar beneden.

Het incident vond plaats op het balkon van een gehuurde vakantievilla in Le Cannet aan de Côte d’Azur, meldt France Bleu. Het ging mis toen de twee tijdens het vrijen een aantal keer tegen de railing van het balkon aankwamen. Daarbij gleden ze op een gegeven moment weg, waardoor zowel de man als vrouw naar beneden stortten.

Zwaargewond







Vooral de man is er slecht aan toe: hij is met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Ook de vrouw is in het ziekenhuis opgenomen, maar zij is slechts lichtgewond geraakt bij de val.

Er wordt nog onderzocht wat de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn en of de twee slachtoffers onder invloed van alcohol of drugs waren. Een getuige die het ongeval zag gebeuren wordt verhoord door de politie.