VIDEO. Adil El Arbi en Bilall Fallah waarschuwen Amerikanen: “‘Franse’ friet is eigenlijk ‘Belgische’ friet”

Een maand geleden lanceerde het Belgisch diepvriesfrietjesmerk Belviva de petitie ‘voteforbelgianfries.be’ om de French voorgoed uit French fries te halen en er Belgian fries van te maken. Uiteindelijk tekenden 18.200 Belgen de petitie. Daarop heeft Belviva een open brief verstuurd aan Merriam-Webster ‘America’s most-trusted online dictionary’, met als verzoek de benaming French fries te wijzigen in Belgian fries. Een oproep die gesteund wordt door de Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah, die momenteel in Hollywood de regie van ‘Bad Boys For Life’ afwerken.

Op zaterdag 13 juli, National French Fry Day in Amerika, lanceerde Belviva een petitie om van French fries Belgian fries te maken. In één maand tijd tekenden 18.200 Belgen de petitie op voteforbelgianfries.be. “Dat zoveel Belgen de petitie getekend hebben, bevestigt meer dan ooit dat Belgen razend trots zijn op hun frietjes. Met 9 op de 10 Belgen die frieten als deel van het Belgisch cultureel erfgoed benoemen, is de frietcultuur dan ook nergens ter wereld zo populair als bij ons”, verklaart Romy Tourné, woordvoerder van Belviva. “Het is nu onze missie om de stem van de Belg te laten horen in Amerika. Om effectief een verandering teweeg te brengen in het Amerikaanse taalgebruik, hebben we het woordenboek van de Amerikaanse taal gevraagd om het woord ‘Belgian fry’ op te nemen in de taal, met de juiste definitie van een échte Belgische friet.”

Steun uit verrassende hoek







Ook Adil en Bilall steunen de Belgische friet. Het bekende Belgische regisseursduo, dat momenteel in Hollywood de regie van de film ‘Bad Boys For Life’ afwerkt, lanceerde vandaag een filmpje op hun social media waarin ze de Amerikanen vragen om te spreken van de Belgische friet.