Nunchi is de Koreaanse sleutel tot geluk en succes

De zoektocht naar geluk is een onderwerp dat ons steeds meer bezighoudt. Het lijkt wel alsof de modernisering ervoor zorgt dat het steeds moeilijker wordt om tevreden te zijn met het leven. Van over heel de wereld worden zogenaamde geheimen tot succes aangevoerd. Eerst was er hygge, toen ikigai en nu nunchi.

De internationale obsessie met geluk mag dan nieuw zijn, maar de principes die we volgen zijn dat zelden. Vaak leven mensen als eeuwenlang volgens bepaalde ongeschreven regels die ervoor zorgen dat ze beter in hun vel zitten en zich gelukkiger voelen. Hetzelfde geldt voor nunchi, een filosofische praktijk die al meer dan 2.000 jaar meegaat.

Sociale intelligentie







De geschiedenis van nunchi is lang. Zo’n 2.500 jaar geleden werd de filosofie in Korea geïntroduceerd, samen met de leer van Confucius. Sindsdien werd er heel wat aan gesleuteld. Tegenwoordig betekent het zoveel als begrijpen wat anderen denken en hun behoeftes leren anticiperen. Mensen die beschikken over ‘snelle nunchi’ kunnen anderen redelijk accuraat en binnen enkele seconden lezen, maar in het ideale geval heeft de praktijk betrekking op familie en vrienden. In dat geval volstaat een blik, een beweging of een woord om elkaar te begrijpen. Nunchi is dus een niet meer of niet minder dan een lesje in sociale intelligentie. Handig in privéomstandigheden, maar ook in professionele situaties om bijvoorbeeld een potentiële werkgever te beoordelen. Of nunchi je ook echt gelukkig maakt, blijft wel de vraag.