Deze groenten en fruit worden razend populair

Net zoals de rest van de wereld is ook de gastronomie niet ongevoelig voor trends. Het ene jaar gaan we voluit voor chiapudding, vervolgens viert amandelmelk hoogtij en niet veel later kiezen we massaal voor acai bowls. Een nieuwe rondvraag voorspelt nu welke groenten en fruit we de komende maanden zullen eten.

Natuurlijk is het onmogelijk om met zekerheid te voorspellen wat de consument zal kopen en eten. Maar de culinaire onderzoeksinstelling The Hartman Group waagt alvast een gokje.







“De beste manier om trends te voorspellen, is door te kijken naar de meest vooruitstrevende consumenten. Ik noem hen liever geen foodies, maar wel mensen die echt geobsedeerd zijn door eten. En we leren uiteraard veel van vernieuwende koks. Dat doen we door te kijken naar hun menukaarten en naar wat ze zelf in hun keuken en koelkast hebben staan”, aldus Melissa Abbott van The Hartman Group in The Huffington Post. Daarnaast spelen ook sociale media en landbouw een rol in het voorspellen van voedingstrends.

Zeewier

Bij de gemiddelde consument is zeewier nog niet zo gekend. Toch denkt Darren Seifer van NPD Group, een marktanalysebedrijf, dat deze zeegroente steeds populairder zal worden. Het ingrediënt siert steeds meer menukaarten en via producten als zeewierchips komen we er ook steeds vaker thuis mee in contact. Daarnaast zit de groente ook boordevol vitamines, wat natuurlijk altijd mooi meegenomen is.

Jackfruit

Wie weleens een bezoekje aan Azië heeft gebracht, weet dat de fruitsoort daar razend populair is. Dat is onder andere te danken aan het feit dat jackfruit dankzij de structuur kan dienen als vleesvervanger. Door de opkomst van groenteburgers wereldwijd gaan ook steeds meer consumenten en producenten het nut inzien van het fruit.

Honeynut squash

De butternut squash, ook wel flespompoen genoemd, kennen we intussen allemaal. De honeynut squash is niet meer of minder dan de miniversie van deze groente. Daardoor kan je ze makkelijker bereiden en heb je minder restjes over. Nog een voordeel is de smaak: de honeynut is heel wat zoeter dan de originele flespompoen en je hebt dus minder zoetstoffen nodig om de groente op smaak te brengen.

Paddenstoelen

Het zijn dan geen groenten, maar in de praktijk vind je paddenstoelen wel in de groenteafdeling van de supermarkt. Ze komen in alle mogelijke vormen en maten, maar het duurde even vooraleer de consument dat door had. Tegenwoordig appreciëren steeds meer mensen de verschillende variëteiten, die elk gekenmerkt worden door aparte smaken en structuren. Bovendien zitten paddenstoelen vol voedingsstoffen (onder andere vitamine D), dus houd je vooral niet in.