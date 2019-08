2019 is hét jaar van de uil

De uilen doen het zeer goed dit jaar. Door de droge zomer van vorig jaar en de zachte winter en lente is er meer voedsel, en leggen ze meer eieren. Maar welke uilen vinden we eigenlijk in Vlaanderen? En hoe kan je ze herkennen?

Hoera! De uil doet het geweldig in 2019. Het was een zachte winter en lente met weinig neerslag waardoor er meer veldmuizen rondlopen, en daardoor is er ook meer eten voor de vogels. De jonge uilen hebben een maand vroeger het nest kunnen verlaten door dit overvloed aan lekkers. Dit is vooral het geval voor de kerk- en steenuil. Zij hebben per nest een tot twee eieren méér gelegd dan andere jaren. Van de andere uilensoorten is dit moeilijker te zeggen aangezien ze broeden in boomholtes en niet in een nestkast.







Meer uilenjongen betekent ook dat de oudervogels meer voedsel moeten vinden. Een jonge kerkuil eet gemiddeld 5 muizen per nacht. Deze soort heeft dit jaar ongeveer 7 eieren per nest gelegd dus de ouders moeten 35 muizen vangen. Dit aantal loopt op tot ongeveer 45 omdat ze zelf natuurlijk ook nog moeten eten. Een hele karwei dus voor de kerkuil.

Divers uilenrijk

Je vraagt je misschien af of de kerkuil echt in een kerk woont? Ja hoor! De kerkuil bouwt zijn nest in kerktorens, maar ook geregeld in schuren en andere gebouwen. Hij is goed te herkennen door zijn wit, hartvormig gezicht en pikzwarte ogen. Je zal hem niet snel tegenkomen omdat hij ’s nachts jaagt.

De steenuil daarentegen is niet zo verlegen en laat zich overdag graag zien op het platteland. Hij zit dan waarschijnlijk ergens op een paaltje te wachten tot hij een lekkere prooi ziet. In tegenstelling tot de andere uilen in België is de steenuil redelijk klein en vangt dus vooral insecten en amfibieën. Al staat er soms wel eens een muis op het menu.

De reusachtige oehoe (foto boven artikel) is bekend in heel Europa. Oe oe! Zo klinkt die. Hij is in de Ardennen en Limburg zeer regelmatig te horen, en duikt tegenwoordig ook in de andere provincies op. De oehoe jaagt in de schemering maar je kan hem misschien overdag eens spotten als je heel alert bent. Ook de bosuil, ransuil en velduil zijn in ons land te vinden. Ze hebben allemaal iets unieks. De bosuil ziet er bijvoorbeeld heel schattig uit maar lust af en toe wel een rans- of steenuil.

Een wist-je datje: de oogkleur van een uil je vertelt wanneer ze jagen. Een uil met zwarte ogen jaagt ’s nachts. Als ze oranje ogen hebben, vliegen ze in de schemering en de uilen met gele ogen kan je overdag zien.

Sarah Rummens