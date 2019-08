Thiam neemt deel aan 100 meter horden en mogelijk ook kogelstoten op BK atletiek

Nafi Thiam neemt op het BK atletiek op 31 augustus en 1 september in Brussel deel aan de 100 meter horden. Dat bevestigde het management van de olympische kampioene zevenkamp aan het persagentschap Belga. Ze overweegt nog om ook aan het kogelstoten deel te nemen. Zondag verraste Thiam op de Diamond League in Birmingham vriend en vijand door het verspringen te winnen voor de neus van de specialisten met een Belgisch record van 6m86. Op het Belgisch kampioenschap was haar oorspronkelijke plan om zich te testen op de 100 meter horden en het kogelstoten, maar nu die laatste discipline is verplaatst van het Koning Boudewijnstadion in Brussel naar een terrein in Machelen, twijfelt Thiam aan haar deelname. Dat ze de 100 meter horden loopt, is wel zeker. Ze neemt het daarbij op tegen specialisten Eline Berings en Anne Zagré.

Behalve het BK wordt de Memorial Van Damme de enige wedstrijd waar Thiam nog aan de start verschijnt voor het WK in Doha (van 27 september tot 6 oktober), waar ze haar titel op de zevenkamp verdedigt. Op de Memorial op 6 september is de Naamse aangekondigd voor het hoogspringen.







bron: Belga