New Yorkse politieagent vijf jaar na dood Eric Garner ontslagen

De New Yorkse politiecommissaris James O’Neill heeft aangekondigd dat hij Daniel Pantaleo, de politieagent die in 2014 door zijn hardhandig optreden de dood van de Afro-Amerikaan Eric Garner veroorzaakte, heeft ontslagen. O’Neill zei dat hij besliste de aanbeveling te volgen die de administratieve rechter een tijd geleden deed op het einde van het disciplinair proces. “Pantaleo kan niet meer op een efficiënte manier functioneren als politieman in New York”, zei O’Neill tijdens een persconferentie.

De betrokken rechter, Rosemarie Maldonado, zei in haar advies van 46 pagina’s, dat Pantaleo’s uitleg tijdens het interne onderzoek naar de feiten “ongeloofwaardig en leugenachtig” was. Ook de getuigenissen van andere politieagenten die ondervraagd werd vond ze “onbetrouwbaar”.







De New Yorkse politie wilde de 43-jarige Garner op 17 juli 2014 arresteren voor het illegaal verkopen van sigaretten. Toen de vader van zes kinderen weigerde om zich te laten boeien, werd hij door verschillende agenten overmeesterd. Pantaleo gebruikte daarbij een houdgreep die de luchtpijp van de verdachte afsneed, en korte tijd later overleed Garner.

De feiten zorgden voor heel wat opschudding in de VS. Ook al omdat uit videobeelden van de arrestatie bleek dat de man tijdens zijn arrestatie tot elf keer toe had aangegeven dat hij niet kon ademen. Garners woorden “I can’t breathe” (“Ik kan niet ademen”) groeiden uit tot een nationale slogan tegen politiegeweld op de zwarte bevolking.

De roep om het ontslag van de agent klonk nog luider nadat het ministerie van Justitie midden juli besloot hem niet te vervolgen.

Bron: Belga