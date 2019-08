Maxime Moreels mag meteen inpakken

Maxime Moreels (BWF 110) heeft vandaag de eerste ronde op het WK badminton in het Zwitserse Bazel niet overleefd. De 28-jarige Moreels verloor na 33 minuten spelen in twee sets (21-15 en 21-14) van de Spanjaard Luis Enrique Penalver (BWF 87). Het is voor onze landgenoot de vierde uitschakeling in de de eerste ronde op een WK, na eerder in 2014, 2017 en 2018. Bij de vrouwen komt Lianne Tan (BWF 50) morgen in actie in haar eerste duel. Ze treft de Vietnamese Thuy Linh Nguyen (BWF 49). Bij winst ontmoet de 28-jarige Limburgse de Deense Mia Blichfeldt (BWF 12).

Het zijn voor Tan haar vierde wereldkampioenschappen, na 2009, 2010 en 2011. Telkens haalde ze de tweede ronde.







In het dubbelspel nemen geen Belgen deel in Bazel.

Bron: Belga