“Gilbert is een complete leider”

Philippe Gilbert moet de volgende drie jaar een van de steunpilaren bij Lotto Soudal worden. Algemeen manager John Lelangue somt verschillende redenen op waarom zijn team de Waal op zijn 37e naar de ploeg haalt. “Ten eerste is hij een heel complete leider, door zijn palmares, door de evolutie die hij gemaakt heeft gedurende zijn carrière en door zijn persoonlijkheid. Daarom wilden we hem er heel graag bij om het DNA van de ploeg in de eendagswedstrijden duidelijker in de verf te zetten. Van alle actieve renners heeft hij het grootste palmares op vlak van eendagswedstrijden; hij weet wat er nodig is om te winnen.”

Gilbert behaalde in zijn loopbaan 75 profzeges. Op zijn indrukwekkende erelijst prijken onder meer het WK, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Lombardije (2x), Amstel Gold Race (4x), twee BK’s op de weg, een BK tijdrijden, Waalse Pijl, Brabantse Pijl (2x), Omloop Het Nieuwsblad (2x), Clasica San Sebastian, Strade Bianche, GP van Quebec, Parijs-Tours (2x) en ritzeges in de Giro (3), Tour (1) en Vuelta (5).







Lelangue werkte al met Gilbert samen bij BMC en weet dus welk vlees hij in de kuip heeft. “Ik heb Philippe bij BMC leren kennen als een charismatische maar menselijke leider van de groep en motivator voor de jongeren. Jammer genoeg kan hij zijn uitgebreide ervaring niet meer doorgeven aan Bjorg (Lambrecht), maar andere renners kunnen heel veel leren van Philippe. Hij geeft heel veel raad aan zijn ploegmaats en probeert hen op sleeptouw te nemen. En zijn offensieve ingesteldheid is uiteraard ook een belangrijke factor.”

“Iedereen weet dat we ons verder willen profileren in de eendagswedstrijden en de etappes tijdens de rittenkoersen, en Philippe heeft al veelvuldig getoond dat hij daarin heel vaak scoort”, gaat Lelangue verder. “Na zijn val in de Tour van vorig jaar heeft hij enorm hard gewerkt om opnieuw op het hoogste niveau terecht te komen, met zijn overwinning in Roubaix als beloning. Wij willen streven naar podiumplaatsen en overwinningen, daar gaat het om, al de rest is van geen tel. Daarom moeten we een ploeg bouwen die daaraan kan voldoen. En Philippe kan daar een belangrijke factor in zijn.”

Gilbert fietste eerder voor Lotto tussen 2009 en 2011. “Hij heeft bij ons de basis gelegd van de renner die hij geworden is, een verdienste die vooral hem toe komt. Daarna heeft hij zijn carrière en palmares verder uitgebouwd”, zegt sportief manager Marc Sergeant. “In het eerste deel van zijn loopbaan heeft hij vooral gefocust op de Waalse klassiekers, maar als je ziet dat hij daarna ook de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix aan zijn palmares toegevoegd heeft. Chapeau! Als voorbeeld naar anderen kan dat tellen en velen zullen ongetwijfeld bewondering voor hem hebben.”

“Hij heeft ondertussen zoveel ervaring, op één na alle monumenten gewonnen (Milaan-Sanremo ontbreekt nog op zijn erelijst, red) en die kennis kan hij doorgeven aan de huidige ploeg, die hongerig is naar nieuw succes. Zijn leeftijd is een relatief begrip, je bent zo oud of fit als je je voelt. Hij heeft nog steeds een grote bewijsdrang en is een doorzetter, dat is zijn geheim. Qua programma is het altijd een renner geweest die van februari tot oktober actief was. Bepaalde Vlaamse en Waalse klassiekers zijn perfect combineerbaar, om zelf een bepalende rol te spelen of om zijn ervaring door te geven en de ploeg sterker te maken”, aldus Sergeant.

