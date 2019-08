FIFA maakt tien genomineerden voor Puskas Award bekend

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de tien kanshebbers bekendgemaakt voor de Puskas Award, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de maker van het mooiste doelpunt dat in een seizoen gemaakt is. Lionel Messi (FC Barcelona) en Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) zijn de bekendste genomineerden. Messi werd al twee maal tweede in de verkiezing, in 2011 en 2015. Ibrahimovic won de trofee al eens in 2013. Messi werd ditmaal genomineerd voor een listig lobballetje vanop de rand van de zestien tegen Real Betis, Ibrahimovic voor een meedogenloze karatekick tegen het Toronto van Laurent Ciman.

De overige genomineerden zijn Matheus Cunha (RB Leipzig) – met een stiftballetje na een individuele actie, Juan Fernando Quintero (River Plate) – met een rechtstreekse vrijschop van grote afstand, Ajara Nchou (Kameroen) – met een knappe solo, Fabio Quagliarella (Sampdoria) – met een hakballetje, Amy Rodriguez (Utah Royals) – met een afstandschot, Billie Simpson (Cliftonville Ladies) – met een volley van achter de middenlijn, Andros Townsend (Crystal Palace) – met een snoeihard vluchtschot en Daniel Zsori (Debrecen) – met een omhaal.







Supporters kunnen stemmen tot 1 september middernacht. De top-3 van die stemming wordt voorgelegd aan een panel van FIFA Legends, die zullen beslissen welk doelpunt wint.

Vorig jaar kreeg de Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool) de prijs voor zijn doelpunt in de stadsderby tegen Everton.

bron: Belga