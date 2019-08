EK hockey (v) – Coach van Red Panthers zag tegen Rusland match met twee gezichten

De Red Panthers lieten zich maandag op het EK hockey in eigen land niet verrassen door Rusland. Met een 4-1 overwinning losten ze de sportieve verwachtingen in. Na afloop had coach Niels Thijssen niettemin gemengde gevoelens. “We begonnen in het eerste kwart heel goed aan de wedstrijd. Daarna is ons spel verwaterd. We hebben onze tegenstander opnieuw in de wedstrijd laten komen in de twee volgende periodes. Dat was niet zoals we het in de wedstrijdplanning hadden afgesproken”, reageerde de Nederlander. “In het slotkwart vonden we weer de energie waarmee we de match waren begonnen. Als je 3-0 voorstaat, is het voor de speelsters soms moeilijk de discipline te bewaren en de tactische richtlijnen te volgen. Samengevat waren het dus twee goeie periodes en twee minder goeie. En uiteindelijk boeken we een heel belangrijke zege.”

Woensdag spelen de Panthers tegen Spanje om een plaats in de halve finales. “We kennen hen vrij goed, ook al speelden we de voorbije tien maanden niet meer tegen hen want ze waren afwezig in de Pro League”, vervolgde Thijssen. “Maar we kennen hun selectie vrij goed. Het wordt een lastige wedstrijd.”

België heeft dankzij een beter doelpuntensaldo genoeg aan een gelijkspel om door te stoten. “Een draw is gunstig voor ons, maar we stappen elke wedstrijd het terrein op om te winnen”, aldus nog Thijssen.

