De Lijn vervoerde meer Pukkelpoppers dan vorig jaar

Volgens de voorlopige bezettingscijfers van de Pukkelpop-bussen heeft De Lijn in totaal 153.000 mensen vervoerd. De vervoersmaatschappij vervoerde vorig jaar 140.000 bezoekers. In 2017 werd nog een record behaald van 170.000 man. De afvoer is volgens De Lijn heel vlot verlopen. De shuttlebussen hebben zopas de laatste festivalgangers van de camping naar het bus- en treinstation in Hasselt gebracht. Om 13.30 uur, vroeger dan voorzien, waren de campings en dus ook de bussen van de vervoersmaatschappij leeg. Maandagmorgen telde De Lijn zo’n 22.000 mensen op de shuttles tussen de campings en het Hasseltse station.

Net zoals vorig jaar piekte de bezetting op zaterdag met net geen 40.000 opstappers. Mogelijk speelde het slechte weer daarin een rol, waardoor er minder gefietst en gewandeld werd. Niet alleen de shuttles zaten die dag afgeladen vol, maar ook op de streeklijnen was het erg druk. Op de nachtritten naar Noord-Limburg werden dan ook extra bussen ingezet.







De bezetting van de nachtbussen schommelde sterk van lijn tot lijn. Zoals elk jaar werden vooral de lijnen naar Noord-Limburg, de lijn naar Bilzen en die naar Heusden-Zolder, Beringen en Leopoldsburg goed gebruikt. Ook op de as Genk-As-Opglabbeek-Gruitrode-Bree-Bocholt werden meerdere bussen ingezet.

In totaal zette De Lijn tijdens Pukkelpop 136 extra bussen en 168 chauffeurs in. Daarnaast leidden 22 lijncontroleurs en begeleiders alles in goede banen aan de verschillende festivalhaltes. Incidenten zijn er volgens De Lijn niet geweest.

bron: Belga