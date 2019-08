David Goffin klimt naar 15e plaats op nieuwe ATP-ranking, Medvedev sluipt top-5 binnen

David Goffin is naar de vijftiende plaats geklommen op vandaag verschenen ATP-ranking. De Luikenaar won vier plaatsen dankzij zijn finaleplaats op het Masters 1.000-toernooi in Cincinnati. Vorig jaar haalde Goffin er ook al de halve finales, maar als verliezend finalist streek hij nog eens 240 punten extra op. Goffin passeert Juan Martin del Potro (ATP 16, -4), Kevin Anderson (ATP 17, -3), Nikoloz Basilashvili (ATP 18, -1) en Marin Cilic (ATP 23, -5). Het is geleden van 29 oktober vorig jaar – toen hij twaalfde was – dat onze landgenoot zo hoog stond op de ATP-ranking. Zijn beste klassering ooit blijft een zevende plaats eind november 2017. Die plek hield hij toen tot midden maart 2018. Dit jaar zakte een aanvankelijk zwalpende Goffin weg tot de 33e plaats, twee maanden geleden. Zijn finales in Halle en Cincinnati en de kwartfinale op Wimbledon deden hem opnieuw stijgen.

Bovenin het klassement kwam de Rus Daniil Medvedev, gisteren te sterk voor Goffin in de finale in Cincinnati, de top-5 binnen. Het was zijn eerste succes in een Masters 1.000-toernooi en zijn vijfde ATP-titel in totaal.







Novak Djokovic behield – ondanks verlies van Medvedev in de halve finales van Cincinnati – zijn eerste plaats. Achter hem blijven in dezelfde volgorde Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem staan. Door het oprukken van Medvedev verloren Kei Nishikori (ATP 7, -2) en Stefanos Tsitsipas (ATP 8, -1) wel terrein. De Spanjaard Roberto Bautista Agut komt op 31-jarige leeftijd voor het eerst de top-10 binnen.

Aan Belgische zijde blijft Kimmer Coppejans op de 138e plaats tweede landgenoot. Ruben Bemelmans (ATP 181, +5) en Steve Darcis (ATP 186, +3) staan ook nog in de top-200.

bron:Â Belga