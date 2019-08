Belgen in het buitenland – Dendoncker pakt met Wolverhampton punt tegen Manchester United

Leander Dendoncker heeft maandagavond op de tweede speeldag in de Premier League met Wolverhampton in eigen huis 1-1 gelijkgespeeld tegen Manchester United. De Fransman Anthony Martial opende na 27 minuten voor ManU de score in het Molineux Stadium. Tien minuten na de pauze maakte Ruben Neves gelijk. Paul Pogba kreeg in de 70e minuut de kans op de 1-2 maar de Fransman miste van op de stip.

Net als op de openingsspeeldag in Leicester stond Dendoncker centraal op het middenveld 90 minuten op het veld.

Manchester United had op de eerste speeldag Chelsea verpletterd (4-0) maar mist door deze draw de kans om naast Liverpool en Arsenal (allebei 6 op 6) te komen. Wolverhampton begon de competitie met een 0-0 bij The Foxes en telt na twee speeldagen dus 2 punten.

Nog maandagavond moest Michy Batshuayi met de U23 van Chelsea opdraven tegen de U23 van Liverpool. De Rode Duivel had met twee doelpunten een ruim aandeel in de 3-0 zege van de Blues.

