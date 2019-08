WIN! Met deze harde schijf sluit je de zomer in stijl af

Het einde van de zomervakantie loert al om de hoek en dat betekent helaas dat er een einde komt aan jouw luilekkerleventje. Of je nu terug gaat werken of terug achter de schoolbanken kruipt, de plicht roept. Om de start wat minder pijnlijk te maken, geeft Seagate maar liefst tien externe harde schijven weg , zodat je snel en eenvoudig een veilige back-up kan maken van al je belangrijke vakantiefoto’s, filmpjes en paperassen.

Wie werkt of studeert, kent het wel: je laptop, smartphone en tablet puilen iedere dag steeds een beetje meer uit van de documenten. Seagate, wereldleider op het gebied van dataopslag, is van mening dat het beheer van al die bestanden eenvoudig moet zijn en geen opgave. Daarom ontwierp het bedrijf een serie hoogwaardige draagbare schijven: de Backup Plus-familie.







Snelle back-up

Een externe harde schijf van de Backup Plus-familie wordt sowieso jouw leukste collega of studiegenoot, want ondanks de enorme opslagcapaciteit is de schijf erg dun. Ze passen dan ook perfect in je laptoptas of rugzak. Het aluminium design is trouwens in verschillende trendy kleurtjes beschikbaar.

Dankzij de schijf kan je ook in een wip back-ups maken van je cursussen of notities. Met de inbegrepen software kan je om het uur of dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse back-ups inplannen. Het enige wat je moet doen is de externe harde schijf aansluiten op je laptop, Windows of Mac Os, en met één klik maak je vervolgens een kopie van al je bestanden. Zo heb je altijd je gegevens bij de hand.

Foto’s en video’s

De Backup Plus harde schijven zijn niet alleen praktisch om documenten veilig te bewaren, ook voor foto’s en video’s is de externe schijf een handige tool. Ben je bijvoorbeeld een fotografiestudent of videomonteur? Of wil je gewoon nog eens genieten van je vakantiekiekjes? Dan kan het Adobe Creative Cloud-fotografieplan en het Mylio-abonnement dat je erbij krijgt wel eens handig van pas komen. Met deze programma’s kan je je foto’s in volledige resolutie overal eenvoudig bewerken, organiseren, opslaan en delen. Je kan bovendien je momentopnames bewerken met de krachtige en gebruiksvriendelijke interface van Lightroom CC en Photoshop CC.

Wil jij geen valse start maken? Doe dan mee met onze wedstrijd. Seagate geeft tien keer een Backup Plus Slim 2TB weg en het enige wat jij moet doen, is jouw zomerfoto doorsturen die je echt niet zou willen verliezen.