Vrijend koppel valt van balkon tijdens vakantie

Een man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij tijdens een vrijpartij met zijn vriendin van het balkon viel. De vrouw raakte lichtgewond.

Het opvallende tafereel speelde zich afgelopen zaterdag rond de middag af in Le Cannet, in de buurt van Cannes. De Canadese vrouw (28) zat tijdens het liefdesspel op de reling van het balkon van hun vakantievilla.

Val gebroken door man







Plots liep het mis en kwamen ze 3,5 meter lager terecht. Enkele brokstukken van het stenen balkon kwamen bij de val los en vielen naast het koppel. De man, een 30-jarige Brit, raakte zwaargewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij op intensieve zorgen vecht voor zijn leven. De vrouw liep lichte verwondingen op, wellicht omdat ze bovenop de man viel bij de landing.

Zwembadfeestje

Buren zagen het drama voor hun ogen afspelen en belden na de val de hulpdiensten op. Volgens hen hield het koppel een zwembadfeestje en was er heel wat gelach te horen. “Ze hadden de tijd van hun leven, dag in dag uit”, vertelt een getuige in The Sun.

Verder onderzoek moet uitwijzen of er drank en/of drugs in het spel waren.