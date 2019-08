Verslaafd aan zonnen? Tanorexia loert om de hoek

In België is het niet voor de hand liggend om jezelf in een bruin kleurtje te hullen. En hoewel dat soms frustrerend kan zijn, leren de meesten van ons ermee leven. Verder dan een veredeld beige komen we niet en dat is oké. Maar er zijn ook mensen die er alles aan doen om toch gebruind door het leven te gaan en die daarvoor zelfs hun gezondheid op het spel zetten.

Op vakantie doen ze er alles aan om van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op een strandstoel te liggen en thuis rijgen ze de zonnebanksessies aan elkaar. En om extra bruin te worden, slaan ze de zonnecrème liefst over.

Morfodysforie







Je hebt wellicht nog nooit van tanorexia gehoord, maar de kans is groot dat je wel al iemand bent tegengekomen die ermee worstelt. Het is, net zoals anorexia, een vorm van morfodysforie waarbij de persoon die er het slachtoffer van is een verdraaid zelfbeeld heeft. Bruin is nooit bruin genoeg. Waar een bleke huid vroeger werd gezien als een statussymbool, is een bruin kleurtje tegenwoordig een teken van welvaart. Het lijkt alsof je net terug bent van een deugddoende vakantie aan de Côte d’Azur. Tanorexia wordt weleens afgedaan als een luxekwaaltje, maar is in werkelijkheid erg gevaarlijk voor de gezondheid. Onveilig en overmatig zonne(banke)n kan namelijk huidkanker veroorzaken. Denk jij dus alleen maar aan je ‘gezonde’ bruine kleurtje, spendeer je uren onder de zonnebank en kies je je vakantie op basis van de bruinmogelijkheden? Spreek er dan over met je huisarts.