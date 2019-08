Politie gedegouteerd door persoon die konijn in brand steekt

De politie van Apeldoorn is ontzettend boos op de persoon die zijn of haar konijn in brand heeft gestoken. De agenten konden het arme beestje blussen, maar het was zo zwaar toegetakeld dat het moest worden ingeslapen.

Agenten patrouilleerden zondagnacht op de Woudhuizermark in Apeldoorn. Plots zagen ze een brandende doos in het midden van de weg. Toen ze dichterbij kwamen, sprong er een brandend konijn uit. “Opeens begon de vuurhaard te bewegen en sprong er een brandend huiskonijn uit het vuur. Wij hebben al klappend het vuur van het konijn afgeslagen”, vertelt de politie op Facebook.







Het konijn had zoveel brandwonden dat het niet meer te redden was. De politie heeft het moeten laten inslapen.

“Heb je geen gevoel?”

De agenten waren zodanig aangeslagen door de dierenmishandeling dat ze de nog onbekende eigenaar van het beestje een uitbrander gaven op Facebook. “Blijkbaar vond jij het nodig om zo met jouw huisdier om te gaan. Wilde jij van het konijn af? Maakte hij te veel rotzooi? Vond je het nodig om het konijn in een doos te stoppen en er een jas overheen te leggen en dan het konijn in brand te steken? Was dat allemaal nodig? Had je het konijn dan niet beter ergens anders aan kunnen bieden? Of heb jij geen gevoel? Deed het jou dan helemaal niks? Wij zijn in iedere geval ontzettend kwaad”, klinkt het.

Op zoek naar eigenaar

De politie is nog steeds op zoek naar de eigenaar en roept via Facebook op om mee uit te kijken. “Mocht u het konijn herkennen of weten van wie het konijn is? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons te nemen”, luidt het.