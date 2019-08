IJsland houdt uitvaartceremonie voor Okjokull de ijsberg

IJsland heeft voor het eerst een gletsjer in het land “dood” verklaard. Dat gebeurde zondag met een ceremonie die onder andere door premier Katrin Jakobsdottir en mensenrechtenactiviste Mary Robinson werd bijgewoond.

Geoloog Oddur Sigurdsson, die aan de Rice University in Houston (Texas) verbonden is, volgde de afmetingen en de dikte van de gletsjer jarenlang. Okjokull verloor zijn status van gletsjer in 2014. Door het terugtrekkende en smeltende ijs kan hij niet langer bewegen op de top van de vulkaan waar hij sinds zowat 700 jaar ligt.

Toekomst zonder gletsjers?







Sigurdsson onthulde een plaat die de dood van de gletsjer markeert. Daarop staat “een brief aan de toekomst”. Op de ceremonie was, naast premier Jakobsdottir, ook de Ierse ex-presidente en mensenrechtenactiviste Mary Robinson aanwezig. “Verwacht wordt dat al onze grote gletsjers de komende 200 jaar dezelfde weg zullen opgaan. Dit monument moet tonen dat we weten wat er aan de hand is en wat ertegen gedaan moet worden”, zo staat op de plaat.