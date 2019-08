Heather Locklear veroordeeld wegens wangedrag

Actrice Heather Locklear, bekend van de populaire jaren 90-soap ‘Melrose Place’, is door een Amerikaanse rechter veroordeeld wegens wangedrag. De 57-jarige vrouw viel onder meer een ambulancier en een politieagent aan. De rechter heeft haar een voorwaardelijke celstraf gegeven, meldt CNN.

De feiten dateren van februari vorig jaar. De vriend van Locklear (foto, links) contacteerde de hulpdiensten omdat ze hem verschillende slagen had toegebracht. Volgens het proces-verbaal van de interventie “werkte de actrice niet mee en viel ze hulpverleners aan”. De politie arresteerde de vrouw en sloot haar op in een cel. Er waren duidelijke aanwijzingen dat ze haar partner had mishandeld, stond te lezen in de aanklacht.







Het proces tegen Locklear verliep zonder incidenten. De actrice heeft haar advocaat gevraagd om geen verzet aan te tekenen tegen de beschuldigingen van wangedrag. In het Amerikaanse rechtssysteem geldt dat impliciet als een schuldbekentenis.

Psychiatrische behandeling

De rechter heeft Locklear een voorwaardelijke celstraf van 120 dagen gegeven. Ze is verplicht om vanaf 6 september een psychiatrische behandeling van een maand lang te volgen. Als de actrice het behandelingsprogramma weigert te volgen, vliegt ze alsnog achter de tralies. Ze moet zich ook de volgende drie jaar houden aan een reeks voorwaarden: ze mag geen wapens, alcohol en medicijnen zonder voorschrift kopen.

Verslavingen

De actrice kampt al langere tijd met een drank- en drugsverslaving. In september 2008 werd Locklear gearresteerd wegens rijden onder invloed. Beelden van het incident verschenen vrijwel meteen op de tabloidwebsite TMZ. Amper een jaar daarna vloog de actrice opnieuw tegen de lamp nadat ze volgens politieagenten roekeloos met haar auto reed.