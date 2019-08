Dit ‘Love Island’-koppel is verrassend genoeg uit elkaar

Aan alle mooie liedjes komt een eind, en dat is jammer genoeg ook het geval bij Sebastiana en Martin uit ‘Love Island’. Ze kondigden hun breuk zelf aan op Instagram.

Wat niemand verwacht had, is gebeurd. Het populaire ‘Love Island’-koppel Sebastiana (24) en Martin (22) is uit elkaar gegaan. De twee hadden al van in het begin een klik en waren – samen met Aleksandra en Denzel – de topfavorieten om het datingprogramma op VIER te winnen.

Plekje in elkaars hart







Sebastiana deelde het spijtige nieuws op Instagram Stories. “Ik wil jullie even meedelen dat Martin en ik hebben besloten om er een punt achter te zetten. Het is ontzettend moeilijk voor ons om het te vertellen. We hebben allebei nog liefde voor elkaar en we zullen altijd een plekje in elkaars hart hebben. Uiteindelijk hebben we de twee mooiste maanden uit ons leven gehad. Ik zal Martin altijd steunen en er zijn no hard feelings”, klinkt het.

Andere finalisten nog samen

Het eerste seizoen van ‘Love Island’ werd uiteindelijk gewonnen door hostess Aleksandra Jakobczyk en ex-voetballer Denzel Slager. Zij gingen met 25.000 euro naar huis. Ook de overige finalisten, Rowèna en Stenn, en Matthy en Kelly zijn nog steeds samen.