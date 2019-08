Dit ‘Blind Getrouwd’-koppel is nu officieel gescheiden

Hoewel Elke en Tim aan het einde van het ‘Blind Getrouwd’-experiment al besloten om niet getrouwd te blijven, is de scheiding nu pas officieel rond. Dat kondigden ze aan op Instagram.

Van de vijf koppels die deelnamen aan het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ duurt het sprookje slechts bij één koppel voort. Line en Victor hebben onlangs zelfs besloten om te gaan samenwonen.







Zo ver kwam het niet bij Elke (37) en Tim (36), die nochtans torenhoog favoriet waren bij de kijkers. Het heeft niet mogen zijn, en nu is hun scheiding ook geofficialiseerd. “’t Is officieel! Single again!”, schrijft Elke op Instagram naast een foto van hun tweetjes met de scheidingsdocumenten in de handen.

Vrienden voor het leven

Ook Tim deelde het bericht op Instagram. “Officieel gescheiden… Hoeveel likes krijgen we omdat wij na de ‘scheiding’ nog steeds als goede vrienden overeen komen?”, klinkt het.

Dat liegt hij niet, want de twee werden de afgelopen maanden nog regelmatig samen gespot. “We hebben een speciale band opgebouwd door het programma. We zien elkaar bijna elke week. We zijn echt vrienden voor het leven”, klonk het eerder in Het Laatste Nieuws.