Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ heeft dramatisch nieuws over zwangerschap

Samantha de Jong heeft een miskraam gehad. Dat heeft ze zelf meegedeeld op Instagram.

Vreselijk nieuws voor Samantha de Jong. De 30-jarige realityster, bekend als Barbie uit de Nederlandse realityserie ‘Oh Oh Cherso’, heeft onlangs een miskraam gehad. Ze was meer dan zes weken zwanger.







Ze deelde het pijnlijke nieuws zondag op Instagram. “We hebben maar heel even van je mogen genieten. Zo welkom als je was, zo diep je al in ons hart zat… We missen je nu al en zullen altijd van je blijven houden”, klinkt het.

Roze wolk

Eind juli raakte bekend dat de Jong zwanger was. Het kwam zowel voor haar als de aanstaande vader Maron Hill onverwachts. Twee weken geleden liet ze nog weten dat de zwangerschap goed verliep. “Voel me zo happy! Met de baby gaat alles goed. Heb vandaag mijn eerste echo gehad. Het hartje klopt. Alles is goed. Ik ben nu zes en een halve week zwanger. Ik leef op een roze wolk”, schreef ze toen op Instagram.

Zelfmoordpogingen

De Jong heeft twee kinderen bij haar ex Michael van der Plas, een dochtertje, Angelina (6), en een zoontje, Milano (4). Haar kinderen wonen voorlopig bij haar ex omwille van haar psychische problemen. Ze ondernam al verschillende zelfmoordpogingen. Zo sprong ze in april van dit jaar van het balkon in haar woning in Scheveningen. Ze hield er een gebroken pols en bekken aan over.