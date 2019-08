Altijd al in een kerk willen kamperen? Dit is je kans!

Kamperen is leuk, maar je slaapzak uitrollen op een unieke locatie is nog beter. Glamping kennen we intussen allemaal wel: kamperen voor luxepoezen. Champing (afgeleid van ‘church camping’ of ‘kerk kamperen’) is voorlopig echter nog minder bekend bij het grote publiek.

Het huis van God trekt steeds minder kerkgangers en heel wat gebedsplaatsen geraken daardoor in verval. Sommige kerken worden daarom verkocht, maar in Engeland heeft men een andere oplossing bedacht: champing.

Het is de Britse organisatie Churches Conservation Trust die op de proppen kwam met het concept. Met champing willen ze voorzien in het onderhoud van afgelegen kerkjes én een leuk alternatief bieden voor de klassieke kampeertrip. In 2014 opende de eerst kerk haar deuren voor kampeerders in Aldwincle en tegenwoordig doen al negentien gebedsplaatsen mee. De faciliteiten variëren per locatie, maar reizigers worden voorzien van al het noodzakelijke materiaal – nu eens slaap je op een rudimentair matje, dan weer op een waar hemelbed. Stromend water is er meestal niet, dus van glamping is geen sprake. Je krijgt er echter wel een fenomenale ervaring voor in ruil en bovendien is de kans groot dat je de kerk niet met andere hoeft te delen. Ideaal als je al lang eens een bezoekje wou brengen aan Groot-Brittannië, maar nog op zoek was naar logies. Een volledig overzicht van de deelnemende kerken vind je hier.