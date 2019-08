WTA Cincinnati – Madison Keys steekt titel op zak

De Amerikaanse Madison Keys (WTA 18) heeft zondag het Western & Southern Open in Cincinnati (hard/2.944.486 dollar) op haar naam geschreven. In de finale versloeg ze de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 153) in twee sets. Na 1 uur en 44 minuten prijkte de 7-5, 7-6 (7/5) eindstand op het scorebord.

Voor de 24-jarige Keys is het de vijfde WTA-titel uit haar carrière, de tweede dit jaar na Charleston. De Amerikaanse verloor ook al vier finales, waaronder die op de US Open van 2017 tegen landgenote Sloane Stephens.

In Cincinnati volgt ze de Nederlandse Kiki Bertens op als eindlaureate. Die ging er dit jaar meteen uit na verlies tegen Venus Williams.

Svetlana Kuznetsova mikte op haar 34e op een negentiende WTA-titel, de eerste sinds ze precies een jaar geleden het Citi Open in Washington won. Voor de gewezen nummer twee van de wereld was het haar 43e finale op de WTA Tour. Voor het toernooi van Cincinnati kreeg ze van de organisatie een wildcard. Met de US Open 2004 en Roland Garros 2009 heeft Kuznetsova twee grandslamtitels op haar erelijst.

