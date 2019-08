US Open – Belgische vrouwen kennen hun tegenstander in eerste kwalificatieronde

Kirsten Flipkens (WTA 107) is zondag bij de loting voor de eerste kwalificatieronde van de US Open gekoppeld aan de Roemeense Irina Bara (WTA 194). Het wordt hun eerste ontmoeting.

Ysaline Bonaventure (WTA 111) staat tegenover de Indiase Ankita Raina (WTA 197). Ze verloor hun enige eerdere duel, in 2014 in Koksijde met 6-1, 2-6 en 6-4.

Yanina Wickmayer (WTA 159) neemt het, voor het eerst in haar carrière, op tegen de Bulgaarse Elitsa Kostova (WTA 227). Greet Minnen (WTA 120) kruist voor het eerst de degens met de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 154).

Elise Mertens (WTA 23) en Alison Van Uytvanck (WTA 63) hoeven geen kwalificaties te spelen in New York.

Bij de mannen treden Kimmer Coppejans (ATP 138) en Ruben Bemelmans (ATP 186) aan in de voorrondes. David Goffin (ATP 19) is (voorlopig) de enige Belgische man op de hoofdtabel.

De US Open is het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar en begint op 26 augustus.

bron: Belga