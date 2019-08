Serie A – Mario Balotelli tekent voor Brescia

Mario Balotelli zet zijn carrière verder bij Brescia. De kampioen van vorig seizoen uit de Serie B kondigde zijn komst zondag aan. De 29-jarige Italiaanse aanvaller met Ghanese roots ondertekende een contract “voor meerdere jaren”. Hij komt transfervrij over van Marseille. Daar speelde hij sinds januari nadat de Italiaan zijn contract bij reeksgenoot Nice beëindigde. In het shirt van de Zuid-Franse club was Balotelli goed voor acht goals in twaalf competitiematchen. In 2,5 seizoenen bij Nice scoorde hij 33 keer in 61 Ligue 1-duels.

Balotelli speelde eerder in de Serie A bij Inter Milaan (tussen 2007 en 2010), waarmee hij drie keer kampioen werd en de Champions League won (in 2010). De excentrieke spits heeft ook een verleden bij Manchester City (kampioen in 2012), AC Milan en Liverpool.

Balotelli telt 36 caps achter zijn naam. Hij maakte daarin veertien doelpunten.

