Schepen van Meise eist maatregelen na dodelijk ongeval op A12

Na het dodelijke ongeval op de A12 van zondagmorgen, dat volgens een verkeersdeskundige werd veroorzaakt door wateroverlast, eist schepen van mobiliteit in Meise Marie-Jeanne Thaelemans (Groen) dat het Agentschap Wegen en Verkeer maatregelen neemt om de verkeerssituatie op die plek verkeersveiliger te maken. “Op deze locatie zijn er al verschillende ongevallen gebeurd met dodelijke afloop. De bestuurders komen er uit een bocht en laten zich verrassen als er aquaplaning is. De toestand moet dringend verbeteren en de aquaplaning weggewerkt”, aldus Thaelemans in een gesprek met Radio 2-Vlaams-Brabant.

Het ongeval, dat zich volgens enkele media overigens niet voordeed in Londerzeel maar in het aanpalende Meise, gebeurde zondagmorgen in de richting van Brussel kort na 10 uur. Een autobestuurder verloor de controle over het stuur en belandde met zijn voertuig in de vangrail. De 23-jarige man uit Antwerpen, die alleen in het voertuig zat, stierf ter plaatse.

Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige, die op vraag van het parket van Halle-Vilvoorde ter plaatse kwam, is wateroverlast de oorzaak van het ongeval. “Hierdoor is de auto van de bestuurder beginnen te slippen. Er was geen ander voertuig bij betrokken. De omstandigheden van het ongeval worden evenwel nog verder onderzocht”, aldus parketwoordvoerster Carol Vercarre.

bron:Â Belga