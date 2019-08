Regen speelt herdenking 250ste verjaardag van Napoleon parten

Bij de Leeuw van Waterloo is het voorbije weekend de 250ste verjaardag van de geboorte van Napoleon Bonaparte herdacht. Volgens de organisatoren kwamen er 2.400 mensen op de activiteiten af. “Er zouden er ongetwijfeld meer geweest zijn als het weer gunstiger was geweest, maar we kregen positieve commentaren. Gezien de omstandigheden zijn we tevreden”, vatte Antoine Charpagne samen, de cultureel verantwoordelijke van het evenement van “Mémorial 1815”. Zaterdag was er vooral motregen in Waterloo en zondag was er veel regen. Maar de organisatoren werpen een pluim naar de re-enacters, die zich niet lieten afschrikken door het weer. Een zestigtal mensen toonde hoe het militaire leven aan het einde van de 18de eeuw eruitzag.

Voorts was er bijvoorbeeld een “keizerlijke douane” aan de ingang van het kamp. Eens daar voorbij, konden de bezoekers kennismaken met onder meer de voorstelling van de regimenten en hun bewapening, de opleidingen voor de strijd, animaties met paarden of nog ateliers rond paardrijden in amazonezit.

Napoleon werd op 15 augustus 1769 geboren in Ajaccio (Corsica). Hij werd in 1815 tijdens de slag bij Waterloo definitief verslagen.

