Olympisch testevent triatlon – Belgian Hammers worden zesde in mixed relay in Tokio

Claire Michel, Jelle Geens, Hanne De Vet en Marten Van Riel zijn zondag zesde geworden in het olympisch testevent voor de mixed relay triatlon in Tokio. De zege was voor Frankrijk, al moest er wel een fotofinish aan te pas komen. De Fransman Dorian Coninx versloeg aan de eindmeet de Brit Alex Yee in een millimetersprint. Beide teams eindigden in 1u26:33. De Belgian Hammers finishten 1:43 later in 1u28:16. De teams moesten elk vier maal 300 meter zwemmen, acht kilometer fietsen en twee kilometer lopen. Voor België startte Claire Michel. Zij wisselde in vijfde positie met Jelle Geens, toen op 33 seconden van leider Groot-Brittannië. Geens legde een perfecte race af en bracht de Belgen in derde positie, net achter Frankrijk en slechts vijftien seconden achter de Britse leiders.

Vervolgens was het de beurt aan Hanne De Vet, die Valérie Barthelemy – afwezig in Tokio door een polsblessure – verving. Zij moest licht terrein prijsgeven en wisselde in zevende positie met Marten Van Riel, op 1:24 van Groot-Brittannië. Het podium was nu te ver weg en Van Riel kon nog slechts één plaatsje winnen.

Over vijftien dagen starten de toppers op de olympische afstand in Lausanne voor de grote finale van de World Triathlon Series (WTS).

bron: Belga