Niels Thijssen verwacht “moeilijke wedstrijd” tegen Rusland

Na het knappe 1-1 gelijkspel tegen Nederland bereiden de Red Panthers hun tweede groepswedstrijd voor op het EK hockey in eigen land. Daarin nemen ze het maandag op tegen Rusland. “Die wedstrijd wordt helemaal anders. Het zal moeilijk worden”, vertelde bondscoach Niels Thijssen. Vooreerst kwam Thijssen tijdens een persmoment in het spelershotel nog even terug op de stuntwedstrijd tegen Nederland, toernooifavoriet en nummer een van de wereld. “Na het bekijken van de beelden hoef ik mijn mening over die wedstrijd niet bij te stellen. We kenden een moeilijke start, tegen een Nederland dat met hoge pressing speelde. Mijn speelsters waren dan weer wat onder de indruk van de omstandigheden in deze eerste wedstrijd voor eigen publiek. Nadien hebben we ons toch in de wedstrijd kunnen knokken. We creëerden zelf kansen en konden de tegenstander steeds beter uit ons doelgebied weghouden. We kwamen steeds meer in balbezit en zochten naar openingen op de flanken.”

Rusland is niet de nummer een, maar wel de nummer 23 van de wereld en liep zaterdag al tegen een 0-1 nederlaag tegen Spanje aan. “Dat neemt niet weg dat het een heel robuust team is. Ze hebben een heel andere speelstijl, bijna statisch. Hun aanvalsters zijn dan weer snel en achterin verdedigen ze goed in de kleine ruimtes. Het wordt dus een heel andere wedstrijd tegen een lastige tegenstander.”







Intussen zijn de Panthers wel een pak beter geworden op strafcorners, vroeger het zwakke punt van de Belgische hockeyvrouwen. Niet toevallig kwam zaterdag het doelpunt uit een strafcorner voort. “We hebben enorm hard gewerkt op de details”, gaf de bondscoach toe. “De uitvoering lijkt simpel, maar ik kan je verzekeren dat daar een enorme hoeveelheid werk ingekropen is.”

bron: Belga