Jupiler Pro League – Refaelov en Mbokani loodsen Antwerp voorbij STVV

Antwerp heeft zondagavond op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League met 2-0 (rust: 1-0) gewonnen van Sint-Truiden. Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani zorgden voor de doelpunten op de Bosuil tegen een mak STVV, dat de wedstrijd met tien beëindigde na twee keer geel voor Yohan Boli. In de stand klimmen de Antwerpenaren met negen op twaalf naar een met Standard gedeelde derde plaats, op één punt van Club Brugge en KV Mechelen. STVV komt met drie punten niet verder dan de twaalfde plaats.

Net als vorig weekend op Charleroi voerde Antwerp-coach Laszlo Bölöni ook tijdens dit Europese intermezzo heel wat wijzigingen door in zijn ploeg. De Laet, Lamkel Zé, Baby, Quirynen, Hongla, Mbokani en doelman Jens Teunckens verschenen tegen de Truienaars aan de aftrap. Die laatste was de verrassende vervanger van Sinan Bolat.

De thuisploeg begon snedig aan de partij en klom na amper tien minuten dan ook al op voorsprong, toen Lior Refaelov de Truiense doelman Schmidt kansloos liet. Op slag van rusten leek Antwerp een uitgelezen kans te krijgen om de score te verdubbelen. Scheidrechter Dierick floot immers strafschop na een overtreding op Buta in de zestien. Op aangeven van de VAR ging de ref echter naar de beelden kijken, waarna het strafschopfeestje niet doorging. Het bleek slechts uitstel want de bezoekers uit Limburg bleven met vuur spelen in de eigen zestien en de tweede helft was nog geen tien minuten afgetrapt toen Lamkel Zé werd neergemaaid. Deze keer was er geen twijfel mogelijk en ging de bal op de stip: Dieumerci Mbokani werkte koelbloedig af, de vijfde van het seizoen in de Jupiler Pro League voor de Congolese topschutter.

De score had nog hoger kunnen oplopen en tot overmaat van ramp voor de bezoekers moest Boli tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd van het veld na een tweede gele kaart wegens een schwalbe. Antwerp toonde echter genade en tikte de wedstrijd vervolgens rustig uit, een degelijke generale repetitie met het oog op de Europa League-duels tegen het Nederlandse AZ.

Met AA Gent tegen KV Oostende (20u) staat er zondagavond nog één wedstrijd op het programma. Zulte Waregem en Charleroi sluiten de vierde speeldag maandagavond (20u30) af met een duel aan de Gaverbeek.

bron: Belga