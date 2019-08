Gibraltar verwerpt Amerikaans verzoek Iraanse olietanker tegen te houden

De regering van het Britse gebied Gibraltar heeft een verzoek van de Verenigde Staten verworpen om de Iraanse olietanker aan de ketting te houden die zich opmaakt om de territoriale wateren van Gibraltar te verlaten. De regering legde uit dat de Amerikaanse sancties niet van toepassing waren in de Europese Unie. “Krachtens het Europese recht is het voor Gibraltar onmogelijk de medewerking te verlenen die de Verenigde Staten vragen”, legden de autoriteiten in een mededeling uit. De VS willen het schip in beslag nemen op basis van Amerikaanse sancties.

Gibraltar legde de olietanker op 4 juli aan de ketting op verdenking van transport van olie naar Syrië, in strijd met de Europese sancties tegen Syrië. De tanker kreeg donderdag de toestemming te vertrekken, nadat Teheran had verzekerd dat de 2,1 miljoen vaten olie niet aan Syrië zouden worden geleverd.







Ondertussen vroegen de VS aan Gibraltar de olietanker tegen te houden, en het Amerikaanse ministerie van Justitie schreef een bevel voor een inbeslagname uit op basis van de Amerikaanse sancties tegen Iran. “De Europese reglementering verbiedt specifiek bepaalde Amerikaanse wetten toe te passen”, waaronder die van de sancties tegen Iran, zo staat nog in de mededeling van de Gibraltarese autoriteiten.

Het schip, dat onder Panamese vlag voer, kreeg een nieuwe naam, Adrian Darya, voor de voortzetting van zijn reis onder Iraanse vlag.

Bron: Belga