Diamond League Birmingham – Nafi Thiam na BR en overwinning in het verspringen: “Sterke concurrentie motiveert mij”

Nafi Thiam won zondag bij de Diamond League atletiekmeeting in Birmingham het verspringen met een nieuw Belgisch record van 6m86. Ze gaf als zevenkampster de specialisten het nakijken, en vertelde na afloop dat die stevige tegenstand haar vooruit geholpen heeft. “Bijna twintig centimeter verder dan mijn persoonlijk record, dat is veel”, reageerde Thiam na afloop van haar recordsprong in Birmingham tegenover de organisatie. Bij haar tweede beurt bracht ze het BR van 6m67 op 6m74, bij de derde kans vloog ze naar 6m86. “De andere sprongen waren ook allemaal heel goed. Dat belooft voor de zevenkamp. Het was een heel sterk deelnemersveld en ik was erop gebrand om mij niet belachelijk te maken. Die sterke concurrentie motiveert mij. Ik houd van competitie en denk dat het de beste manier is om tot mooie prestaties te komen.”

De olympische, wereld- en Europese kampioene op de zevenkamp kon de sfeer in het Alexander Stadium van Birmingham wel smaken. “Van het WK in Londen wist ik al dat de Britten echte atletiekliefhebbers zijn, en dat bleek nu ook weer. Ze moedigen iedereen aan.” Ook op Instagram reageerde Thiam kort op haar wedstrijd. “Ik ben supertevreden. Het reeksje dat ik heb neergezet was heel goed, dus ook dat is goed nieuws. Op naar de volgende!”

bron:Â Belga