Brand in opslagplaats van Bebat in Tienen

Zondagavond omstreeks 20.30 uur is op het industrieterrein Grijpenveld in Tienen brand uitgebroken in een opslagplaats van Bebat, het bedrijf dat batterijen inzamelt, sorteert en recycleert. De Tiense brandweer roept wegens mogelijk giftige dampen omwonenden van het industrieterrein op om ramen en deuren gesloten te houden. “De brand, die momenteel nog steeds woedt maar ondertussen onder controle is, situeert zich in de opslagplaats buiten het eigenlijke fabrieksgebouw. Het fabrieksgebouw zelf raakte niet beschadigd. Er is nog duidelijkheid over de oorzaak van de brand”, aldus een zegsman van de Tiense brandweer.

Het is nog onduidelijk hoeveel schade de brand veroorzaakt heeft in de opslagplaats en of er effectief giftige stoffen verspreid werden.

bron:Â Belga