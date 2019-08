Een bermbom heeft zondag in de Noord-Afghaanse provincie Balkh aan zeker tien mensen het leven gekost. Dat zeggen de plaatselijke autoriteiten. De explosie deed zich omstreeks 6 uur lokale tijd (3.30 uur in België) voor toen een auto over de bom reed. De slachtoffers zijn allen burgers, mogelijk zijn er meer dan tien doden te betreuren.

Eerder raakte al bekend dat bij een aanslag op een trouwfeest in Kaboel zaterdagavond zeker 63 doden gevallen zijn.

bron: Belga