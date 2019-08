Belgen in het buitenland – Meunier lijdt met PSG verrassende nederlaag bij Rennes

Paris Saint-Germain heeft zondag op de tweede speeldag in de Franse Ligue 1 met 2-1 verloren bij Rennes. Rode Duivel Thomas Meunier, die op de eerste speeldag nog vrede moest nemen met 15 minuutjes, speelde de eerste 64 minuten. Edinson Cavani (36.) bracht de Parijzenaars als eerste op voorsprong, een zoveelste ruime overwinning leek in de maak. Op de openingsspeeldag won PSG nog met 3-0 van Nîmes. Net voor en net na de pauze draaiden M’Baye Niang (44.) en Romain del Castillo (48.) echter de rollen om en bezorgden Rennes een verrassende overwinning tegen de titelhouder. Middenin de tweede helft werd Meunier gewisseld voor Colin Dagba. Rennes won vorige week al met 0-1 bij Montpellier en telt zes op zes, PSG begint zijn seizoen in de Ligue 1 met drie op zes.

In Nederland verloor Heracles, met Cyriel Dessers en Dario Van den Buijs in de basis, met 0-2 van PSV na doelpunten van Steven Bergwijn (16.) en Mohammed Ihattaren (58.).

bron: Belga