ATP Cincinnati – Man-in-vorm Medvedev is opponent van Goffin in finale: “David is een geweldige speler”

Daniil Medvedev (ATP 8) slaagde er zaterdagnacht in titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) in drie sets (3-6, 6-3 en 6-3) uit te schakelen in de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in Cincinnati (hard/6.056.280 dollar). De 23-jarige Rus, de voorbije weken verliezend finalist in Washington en Montréal, wordt zo zondagavond de tegenstander van David Goffin (ATP 19) in de finale. “Om eerlijk te zijn: ik weet niet hoe ik dit voor mekaar heb gekregen”, stamelde Medvedev na afloop. De Moskoviet, die momenteel in Monaco woont, beëindigde de match met 16 aces en 37 winners. Novak Djokovic stak uit erkenning zelfs zijn duim naar hem op. “Ik was zo moe na de eerste set. Ik dacht dat ik het tempo van Novak nooit zou kunnen volhouden. Maar in de tweede set is er een kantelmoment geweest (bij 3-3, op 0-30, red.) en ik ben enorm sterk beginnen spelen. Wanneer het even niet loopt in een wedstrijd probeer ik vaak wat meer risico te nemen op mijn tweede opslag. Na die tegenvallende eerste set deed ik dat nu opnieuw. En het werkte.”

“Ik heb mijn uiterste best gedaan”, vervolgde Medvedev. “Dat was ook nodig, want dit had makkelijk zo’n wedstrijd kunnen worden die eindigde in 6-3 en 6-3 voor Novak. Ik ben dus heel blij. De armmassages van de kiné hebben me ook geholpen om nieuwe energie te vinden.”

“In de finale wacht met David opnieuw een fantastische speler. Het is nooit makkelijk tegen hem. Ik heb anderhalve maand geleden op Wimbledon nog van hem verloren na een ongelooflijke vijfsetter. Hij toonde deze week opnieuw in vorm te zijn. Ik hoop dat het een grootse finale zal worden.”

Het wordt het derde onderlinge duel tussen Medvedev en Goffin. De vorige twee duels vonden dit jaar plaats. Goffin won zoals gezegd in de derde ronde van Wimbledon na een uitputtingsslag. Eerder op het jaar, in de derde ronde van de Australian Open, boekte Medvedev een makkelijke zege in drie sets.

Het is voor Medvedev al een fantastisch jaar geweest. Hij won drie van zijn vier ATP-titels de voorbije twaalf maanden. Dat was in Tokio, Winston-Salem en Sofia (zijn enige in 2019). Hij verloor dit jaar ook al vier finales (in Brisbane, Barcelona, Washington en Montréal). Het wordt dus zondag zijn zesde finale van 2019. Zijn eerste titel behaalde Medvedev in Sydney in januari 2018.

Goffin gaat in de finale op zoek naar zijn eerste ATP-titel sinds Tokio twee jaar geleden. Het kan zijn vijfde ATP-titel in totaal worden na Kitzbühel (2014), Metz (2014), Shenzhen (2017) en Tokio (2017). Het wordt de dertiende finale in zijn carrière en de tweede dit jaar na die in Halle op gras eind juni.

bron: Belga