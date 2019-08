Vijf gadgets die je fiets heel wat cooler maken

Je moet geen spiksplinternieuwe fiets kopen om het gevoel te krijgen dat je op een hoogtechnologisch stalen ros rijdt. Dankzij de volgende vijf gadgets ben je volledig klaar om elke fietstochtje goed voorbereid aan te vangen.

Afslaan met je handschoen

Automobilisten laten weten dat je een bocht neemt zal nooit meer hetzelfde zijn dankzij de handschoenen van Zackees. De gadgets zijn uitgerust met 45 LED-lampjes, sensoren en een microprocessor. De lampjes vormen een pijl als de handschoen waarneemt dat je je hand omhoog steekt.

Bij elektrische fietsen zoals we die vandaag kennen worden de trappers aangedreven door een batterij, maar de GeoOrbital hanteert een heel andere methode. Het is een wiel met een energiebron aan de spaken bevestigd dat heel de fiets mee voor een ritje neemt. De herlaadbare batterij is goed voor een bereik van 32 kilometer en de topsnelheid ligt op 32 kilometer per uur.

Alles in één kleine ronde

Durf je al eens verloren te rijden tijdens een fietstocht? Dan is de SmartHalo 2 iets voor jou. Het hebbeding bevestig je op je stuur, waarna het je aan de hand van duidelijke instructies de weg wijst. Ondertussen houdt de SmartHalo de gegevens van je tocht bij en toont het die tussendoor. Het heeft ook een ingebouwd alarm om fietsdieven af te schrikken.

Licht in de duisternis

Als fietser ben je kwetsbaar tussen het andere verkeer en dus is het heel belangrijk dat je goed verlicht de baan op gaat. Als je op zoek bent naar kwaliteitsvolle fietslichten, moet je zeker eens naar Revolights kijken. Het intelligente LED-systeem verlicht de weg voor je en schijnt een rood remlicht achter de fiets. De lichtstreep valt zowel op de grond als op de hogere objecten rond de fietser.

Soundtrack voor je tocht

Niets beter om je aan te moedigen tijdens je eigen tijdrit dan je favoriete playlist. Die kan je afspelen met een speaker van Celtic Blu. Het gadget past in de houder van je drinkbus en wordt bediend met een paneeltje dat je op je stuur plaatst. De speaker produceert 16 watt aan geluid dat het in 360 graden op de wereld loslaat.