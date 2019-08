Man slikt kunstgebit door dat pas na enkele dagen weer opduikt

Een 72-jarige man uit Groot-Brittannië moest een operatie ondergaan om een gezwel uit zijn maag te laten verwijderen. Hij merkte echter niet dat hij onder narcose enkele valse tanden had doorgeslikt, die in zijn keel waren blijven vaststeken.

Een paar dagen na de operatie was de man naar de dokter gegaan, omdat hij bloed ophoeste. Hij werd echter naar huis gestuurd met antibiotica omdat hij een luchtwegeninfectie zou hebben.

Tweede keer, goede keer







Toen de man nog steeds klachten had, keerde hij terug naar de dokter. Tijdens dit tweede bezoek werden de boosdoeners wel ontdekt. De dokter spotte een stukje metaal op de stembanden van de Brit en kwam uiteindelijk bij de tanden in de keel uit.

Uiteindelijk werd het kunstgebit verwijderd, maar het einde van de lijdensweg was nog niet in zicht. Omdat de man bloed bleef ophoesten, had hij twee bloedtransfusies nodig, zo vertelt de Britse krant The Guardian.