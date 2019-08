Langzaam eten helpt tegen obesitas en diabetes

Langzamer eten, minder schrokken, de tijd nemen verlaagt vermoedelijk het risico van obesitas. Dat blijkt uit onderzoek van een universiteit in Japan bij 59.717 mensen met diabetes type 2.

Onderzoekers vroegen mensen zichzelf te beschrijven: vonden ze zichzelf fast eaters, medium eaters of slow eaters?







“De langzaamste eters hadden het laagste risico op obesitas. Mensen die zichzelf beschreven als medium-eters hadden een iets hoger risico, maar het hoogste risico was in de snel-eten groep”, aldus psycholoog Leslie Heinberg.

“Consistent met bevindingen experts”

Dr. Heinberg, expert op het gebied van gedrag en eten: “De resultaten van het onderzoek zijn consistent met wat experts in het verleden hebben gezien — mensen die snel eten, wegen meer.”

“Als we eten, gaan er signalen over onze honger vanuit onze maag en darmen naar onze hersenen”, zegt ze. “Het kost de hersenen ongeveer 20 minuten om ons duidelijk te maken dat de honger over is. Als je snel eet, verbruik je meer voedsel in 20 minuten dan een langzame eter. Tegen de tijd dat een snelle eter de verzadigingssignalen krijgt, is het te laat: ze hebben al meer gegeten dan nodig.”

“Mensen zouden meer dan 20 minuten moeten nemen voor een ​​maaltijd, idealiter ongeveer 30 minuten -, zodat je je hersenen de kans krijgen om je maag in te halen”, besluit Dr. Heinberg.